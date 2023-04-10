В Ірландії зведуть 700 модульних будинків для українців

Житло для біженців

Перше житло мають здати у червні.

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Наразі влада країни шукає місця для будинків, пише Irish Times.

Звести житло вирішили через кризу, яку спричинило масове прибуття біженців.

Проєкт зареєстрували рік тому. На перші 500 будинків витратять 140 мільйонів євро. Гроші виділили ще у грудні, щоб замовлення не здорожчало. Та реалізація програми затрималася через брак землі для містечок. Спочатку передбачалося, що українців заселять у житло у листопаді минулого року, потім дата змістилась на Великдень, а нині перші заселення прогнозують не раніше середини червня.

Поки ділянки знайшли лише на половину будинків. Та частина землі може бути непридатною для будівництва, зазначають у публікації. До того ж, обурення частини депутатів викликає і той факт, що окремі ділянки, на яких заплановано встановлення містечок, призначалися для соціального житла громадян країни.

Наприцінці березня стало відомо, що Велика Британія та Польща збудують два селища для вимушених українських переселенців на Львівщині та Полтавщині.