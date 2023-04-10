ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Данія передасть Україні 100 танків «Леопард-1» та установки «Цезар»

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Міністр оборони України Олексій Резніков, в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, 10 квітня 2023 року.
Міністр оборони України Олексій Резніков, в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, 10 квітня 2023 року. © Медіацентр Україна – Одеса
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Перші данські артилерійські установки планують поставити ЗСУ вже у травні, а «Леопарди» мають прибути в Україну до літа.

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Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine – Odesa повідомив в.о. міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен.

«Ми сподіваємося, що артилерійські системи "Цезар" ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків "Леопард-1". Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків "Леопард-1"», — розповів Поулсен.

Він також додав, що Данія зможе обговорити постачання Україні танків «Леопард-2» . 

Разом з озброєнням в Україну прибудуть вже навчені за кордоном екіпажі.

«Наші артилеристи вже тренуються працювати на "Цезар". Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом», — зазначив міністр оборони України  Олексій Резніков.

Він також запропонував іноземним фахівцям, які мають досвід щодо обслуговування цієї техніки, а також відповідні дозволи, працювати в Україні.

«Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні — ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері», — додав Резніков.

Нагадаємо, на початку квітня Данія та Норвегія уклали угоду про постачання 8 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Боєприпаси постачатимуть разом з установками «Цезар».

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