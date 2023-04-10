Данія передасть Україні 100 танків «Леопард-1» та установки «Цезар»

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Перші данські артилерійські установки планують поставити ЗСУ вже у травні, а «Леопарди» мають прибути в Україну до літа.

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Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine – Odesa повідомив в.о. міністра оборони королівства Данія Троелс Лунд Поулсен.

«Ми сподіваємося, що артилерійські системи "Цезар" ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків "Леопард-1". Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків "Леопард-1"», — розповів Поулсен.

Він також додав, що Данія зможе обговорити постачання Україні танків «Леопард-2» .

Разом з озброєнням в Україну прибудуть вже навчені за кордоном екіпажі.

«Наші артилеристи вже тренуються працювати на "Цезар". Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом», — зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також запропонував іноземним фахівцям, які мають досвід щодо обслуговування цієї техніки, а також відповідні дозволи, працювати в Україні.

«Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні — ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері», — додав Резніков.

Нагадаємо, на початку квітня Данія та Норвегія уклали угоду про постачання 8 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм для ЗСУ. Боєприпаси постачатимуть разом з установками «Цезар».