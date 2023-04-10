Двоє загиблих, ще 18 шукають — в Італії затонув човен з мігрантами

Небезпечна подорож

Аварія сталася біля острова Лампедуза. Ще одне судно з нелегалами наразі у небезпеці.

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Про катастрофу дізналися вранці, пише ANSA. 22 людей з човна знайшло судно німецької гуманітарної організації. Також рятівники виявили тіла двох людей, які потонули.

На той момент, коли їх помітили, люди перебували у воді близько двох годин. Мігранти прямували з африканських країн – Кот-д'Івуару, Гвінеї, Камеруну, Сенегалу. Вони вирушили до берегів Італії на залізному човні з туніського міста Сфакс вчора вдень.

У той же час неурядова організація Sea-Watch International вночі повідомила, що ще одне судно з африканськими мігрантами дрейфує між Грецією та Мальтою: капітан його залишив, нижня палуба човна повна води, а люди на борту потребують медичної допомоги. Це судно вирушило напередодні з Лівії.

Минулого тижня 440 нелегалів врятували біля берегів Мальти: операція тривала 11 годин.

Останнім часом до Італії через Середземне море прибуває рекордна кількість мігрантів. За даними МВС країни, з початку року до середини березня до країни прибули близько 17 500 осіб.

Влада країни закликає ЄС виділяти більше грошей на адаптацію новоприбулих та розробити заходи, щоб запобігти нелегальній міграції.