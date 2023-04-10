Допомагала РФ депортувати українських дітей: СБУ повідомила про підозру колаборантці

Співпраця з РФ

Діти з Донбасу у Підмосков'ї

Правоохоронці задокументували факти насильницького вивезення росіянами понад 1 тис. українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України.

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За даними СБУ, власниця однієї з кримських туристичних агенцій добровільно погодилася допомогти РФ примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова.

«Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом "добровільної евакуації". Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій», — йдеться у повідомлені.

Для цього підозрювана виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму.

Власниці турфірми повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК). Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Раніше Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що росіяни насильно депортували з окупованих регіонів понад 16 тисяч українських дітей.