Допомогу від інших країн та міжнародних організацій не потрібно декларувати – НАЗК

вимоги до декларацій

Жінка несе коробку з гуманітарною допомогою до центру розподілу переселенців Українського Червоного Хреста в Миколаєві, 8 серпня 2022 року

Це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на час дії воєнного стану.

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Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Якщо людина вже подала декларацію, зазначивши відомості про грошові виплати від міжнародних організацій чи іноземних держав, це не потягне за собою юридичних наслідків. У наступній декларації за цей рік можна просто не вказувати інформацію про таку матеріальну допомогу.

Однак, грошову допомогу від України декларувати потрібно. Це може бути і покриття витрат на проживання, грошова допомога цивільному населенню деокупованих територій, і компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням тощо. У такому випадку, джерелом доходу таких коштів буде Кабінет Міністрів.