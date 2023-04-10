Зеленський обговорив українську формулу миру з прем’єр-міністром Іраку

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

У телефонній розмові з Мухаммадом Шіа Ас-Судані президент Володимир Зеленський відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці.

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Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський також розповів, що під час телефонної розмови з прем’єром Іраку він домовився «активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові».

7 квітня РБК повідомило, що Ірак без пояснення причин не пустив у свій повітряний простір літак російської авіакомпанії, який летів з Єкатеринбурга в Шарм-ель-Шейх.

Нагадаємо, у квітні 2022 року The Guardian повідомляло, що «Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї».