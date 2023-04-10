Карета з електричними склопідйомниками та кондиціонером — нові деталі коронації Карла ІІІ

Новини британської корони

Маршрут коронаційної процесії буде коротшим, ніж у покійної матері монарха Єлизавети II у 1953 році.

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Загалом для коронації задіють дві карети, йдеться на сайті королівської родини. Нову, більш зручну та сучасну, почали використовувати для церемоній з 2014 року. Іншій, традиційній, — понад 200 років.

Королева Єлизавета називала поїздку на старій кареті під час коронації жахливою та некомфортною. Монарх Вільгельм IV, коронований у 1831 році, описав свою подорож як перебування на кораблі «у бурхливому морі».

Традиційна карета Gold State Coach © www.royal.uk

Тому левову частку шляху Чарльз проїде на більш сучасному та зручному транспорті. Зовні карета виглядає як традиційна. Та насправді має автоматичні склопідйомники, оснащена кондиціонером. До того ж вона зроблена з алюмінію, а не з дерева, та має гідравлічну підвіску, що забезпечує м'яке пересування.

Королівська пара та інші члени монаршої родини вирушать від воріт Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства. Коронаційна служба розпочнеться 6 травня об 11:00.

Вони повернуться тим самим маршрутом. Довжина зворотнього шляху становитиме 2,1 км, що вчетверо менше, ніж подолала при коронації покійна королева Єлизавета.

Коронацію супроводжуватимуть військові всіх країн Співдружності.

Вартість церемонії обіцяють повідомити британцям вже після коронації.