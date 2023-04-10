Китай імітував точні удари по Тайваню — Reuters

китайсько-тайванські відносини

Під час другого дня навчань навколо острова командування Східної зони Народно-визвольної армії країни опублікувало коротке відео бомбардувальника H-6, який летить у небі на північ від Тайваню.

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Про це повідомляє Reuters.

«Ракети в хорошому стані», — говорить невідомий голос за кадром.

Після чого другий голос надав наказ «запустити РЛС керування вогнем, навести на ціль». Об’єктами «онлайн-атак» стали тайванські та іноземні військові об’єкти. Пекін «завдавав по них ударів» з ракетних систем, авіації та бойових кораблів.

За словами речника командування Ши І, патрулювання та навчання проводяться в морських районах і повітряному просторі Тайванської протоки, біля північного та південного узбережжя острова, а також на схід від нього.

Ши І зауважив, що «ці операції служать суворим попередженням проти змови між сепаратистськими і зовнішніми силами, які прагнуть «незалежності Тайваню», а також проти їхньої провокаційної діяльності».

Навчання необхідні для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності Китаю, додав представник командування.

У Міноборони в Тайбеї заявили, що дадуть «належну відповідь» на навчання Пекіна. Проте без провокацій на конфлікт, повідомили в Збройних силах Тайваню.