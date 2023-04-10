Майже дві третини німців проти відімкнення АЕС у країні

відмова від атомної енергетики

Водяна пара піднімається з охолоджувальної камери атомної електростанції Isar 2 в Ессенбаху, Німеччина, 5 квітня 2023 року

15 квітня Німеччина планує відключити останні три атомні електростанції. Таке рішення влади підтримують лише 26% громадян.

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Опитування провів соціологічний інститут YouGov на замовлення німецької інформаційної аґенції dpa, пише Westdeutsche Zeitung.

32% німців «за» продовження терміну експлуатації АЕС на обмежений період, а ще 33 відсотки проголосували за те, щоб станції працювали без встановлення часових рамок.

Повністю відмовитися від атомної енергетики планували ще наприкінці минулого року, проте через енергетичну кризу, яку спричинила російська війна проти України, термін підключення реакторів до мережі продовжили до 15 квітня цьогоріч.

«Ми тримаємо ситуацію під контролем завдяки заповненим газосховищам, новим терміналам для прийняття зрідженого газу на північному узбережжі країни та відновлюваним джерелам енергії», — заявив міністр економіки і віцеканцлер ФРН Роберт Габек.

За його словами, «енергетична безпека в Німеччині була залагоджена цієї важкої зими і буде гарантована й надалі».

Глава відомства додав, що рішення Берліна відмовитися від атомної енергії є остаточним.

«Атомні електростанції будуть раніше чи пізніше демонтовані, а будівництво нових АЕС завжди перетворювалося на економічне фіаско чи то у Франції, чи у Великій Британії, чи у Фінляндії. Німецькі оператори також не зацікавлені в будівництві нових АЕС», — зауважив Габек.

Міністр зазначив, що енергетична система розвиватиметься інакше і до 2030 року частка відновлювальної енергетики сягне 80 відсотків.