Найбагатші норвежці їдуть з країни через збільшення податку на багатство

Відтік найбагатших

Внаслідок масового переїзду мільярдерів за кордон бюджет держави втрачає десятки мільйонів крон.

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Про це пише Guardian. Відтік мільярдерів за кордон активізувався після збільшення податку на багатство лівоцентристським урядом до 1,1% у листопаді 2022-го. Минулого року країну залишили більше 30 багатіїв — це більше, ніж за попередні 13 років.

Мільярдери переїздять у Швейцарію, де нижчі податки. Окремі обирають Італію через вдале розташування та клімат.

За оцінками експертів Норвезької школи економіки, сукупні статки тих, хто поїхав, становять 600 мільярдів норвезьких крон (54 мільярди євро — ред.).

В уряді сподіваються, що багаті норвежці повернуться «вчасно».

«Якщо ви мали успіх і розбагатіли в Норвегії, ми сподіваємося, що ви залишитеся і продовжите брати участь у житті норвезького суспільства», - сказав Guardian статс-секретар міністерства фінансів Ерленд Грімстад.

Він підкреслив, що мільярдери досягли успіху і завдяки високому рівню соціального забезпечення та гарній освіті у країні.

«Модель у Норвегії полягає в тому, що кожен повинен робити свій внесок, що відповідає здібностям, і тому ті, хто має можливість сплачувати високі податки, повинні платити трохи більше», — сказав Ерленд Грімстад.