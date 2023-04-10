На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ (МП)

Заборона Московського патріархату

Також депутати обласної ради звернулись до Кабміну із проханням припинити договори оренди на землю з релігійними організаціями церкви Московського патріархату.

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Такі рішення прийняли на позачерговій сесії обласної ради. Його ухвалили одноголосно. У проєкті документу йдеться, що УПЦ (МП) підіграє РФ у підривній діяльності в Україні.

«Релігієзнавча експертиза, проведена відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України, встановила, що УПЦ (МП) так і не розірвала зв’язок з РПЦ. Натомість відмова УПЦ (МП) виконати вимоги українського законодавства дозволяє їй і далі здійснювати свою підривну діяльність, спрямовану на розкол у суспільстві, прикриваючись фальшивим статусом нібито української церкви», — пишуть депутати у проєкті рішення.

На засіданні обласної ради виступив керівник Рівненської єпархії УПЦ (МП) архієпископ Пимен. Він зазначив, що Собор їхньої конфесії змінив статут і «благословіння московського патріарха було скасоване», а відтак, додав, «церква є повністю самостійною». Також він сказав, що серед священників їхньої конфесії багато підтримують Україну, зокрема, і на фронті, повідомляє Суспільне.

Депутати облради обурилися тим, що архієпископу надали слово, і після цього заборонили виступ православної організації «Миряни».

Водночас у Кам’янці-Подільському триває протистояння через перехід собора Олександра Невського до ПЦУ. Парафіяни УПЦ (МП) заблокували вхід до храму. Один чоловік намагався потрапити до церкви, та його виштовхали.

Всього з січня 2023 року до ПЦУ з лав церкви Московського патріархату перейшли 63 храми. Третина з них знаходиться на Київщині, багато — на Вінничині та Хмельниччині. З початку повномасштабного вторгнення РФ до ПЦУ перейшли 214 релігійних громад.

3 квітня діяльність УПЦ (МП) заборонили на Львівщині.