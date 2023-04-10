Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

До нього, зокрема увійшли чотири інженерні бронемашини «Дачс» (агл. Dachs — ред.)

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Оновлений перелік наданої ЗСУ допомоги опублікували на сайті німецького уряду.

У пакет також увійшли 8 вантажівки «Зетрос» (англ. Zetros), 8 мобільних антенно-щоглових систем, 6 дронів-розвідників та 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.

Нагадаємо, у березні Берлін передав Україні 18 танків «Леопард 2A6» та 40 бойових машин піхоти «Мардер» з боєприпасами. А ще два танки для розмінування «Вісент» (англ. Wisent), 24 вантажівки «Зетрос» (англ. Zetros) та іншу військову допомогу.