Президент Бразилії, який пропонував віддати Крим РФ, їде до Китаю

Високий візит

Луїз Інасіо Лула да Сілва та Сі Цзіньпін обговорять війну в Україні.

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Візит пройде цього тижня, пише Guardian. Лула да Сілва прибуде до Китаю завтра і зустрінеться з Сі в п’ятницю, 14 квітня.

Президент Бразилії хоче бути посередником в урегулюванні в Україні. Також він вже заявляв про бажання створення так званого «клубу миру» з групи країн для посередництва у перемовах між Росією та Україною. Лула да Сілва говорив, що «впевнений» у шансах на успіх цього проекту, а така група буде створена після його повернення з Китаю. Водночас головний радник президента у міжнародних справах Селсу Аморім зустрівся наприкінці березня у Москві з президентом РФ Володимиром Путіним, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров приїде до Бразилії наступного тижня.

Наразі Китай найбільшим торговим партнером Бразилії. Візит Лула да Сілва, на думку експертів, продемонструє повернення південноамериканської країни до більш активної зовнішньої політики. За часів колишнього лідера Жаїра Болсонару Бразилія здебільшого уникала багатосторонніх ініціатив та тісних відносин з ідеологічними союзниками, такими як США за часів експрезидента Дональда Трампа.

6 квітня Лула да Сілва сказав, що «Путін не може утримати українську територію», але також наполягав, що Зеленський «не може хотіти всього». Він запропонував Києву відмовитися від претензій на анексований Росією в 2014 році Крим.

В МЗС України відповіли, що Україна не торгує своїми територіями і не вбачає жодної причини поступатися хоча б сантиметром української землі. Президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною.

Минулого року Лула да Сілва зазнав критики за заяву, що український президент Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін несуть однакову відповідальність за війну. Він також відмовився приєднатися до західних країн та надіслати зброю в Україну.