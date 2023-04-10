Прем'єр Польщі та президентка Єврокомісії приїдуть в Україну у квітні

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Візит Володимира Зеленського у Варшаву, 5 квітня
Візит Володимира Зеленського у Варшаву, 5 квітня PAP - Rafa³ Guz
Автор тексту: Оксана Вітер
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Матеуш Моравецький і Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь у міжнародному заході разом із президентом Володимиром Зеленським.  

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Про це пише Polska agencja prasowa (PAP).

«Захід відбудеться у квітні. Подробиці поки не розголошують з міркувань безпеки. Однією з головних тем переговорів стане питання депортації українських дітей до Росії», — повідомило виданню джерело в ЄС. 

У лютому стало відомо, що Єврокомісія запускає проєкт з повернення викрадених Росією українських дітей. Програмою керуватимуть Урсула фон дер Ляєн та Матеуш Моравецький.  Для запуску проєкту запланована  конференція у Польщі.

«Тисячі дітей були викрадені Росією. Саме за цей воєнний злочин Володимиру Путіну виданий ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом», – йдеться у заяві Єврокомісії.

 

Нагадаємо, минулого місяця МКС видав ордери на арешт прозидента Росії та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у депортації дітей з України.

Вчора українська благодійна організація Save Ukraine повідомила, що 31 українську дитину вдалося повернути з Росії, куди їх примусово вивезли під час війни.

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