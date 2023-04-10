РФ атакувала Донеччину ракетами С-300 та «Смерчами»

росія атакує мирне населення

Унаслідок обстрілів четверо людей зазнали поранень.

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Минулої доби російські війська атакували Дружківку та Краматорськ. Під обстріли потрапили також два населених пункти Волноваського напрямку. Там минулось без жертв.

За повідомленням голови Донецької ОДА Павла Кириленка, в Кураховому внаслідок удару з «Ураганів» одна людина зазнала поранень, сім двоквартирних будинків і територія підприємства пошкоджені.

Упродовж доби російська армія обстрілювала з артилерії Мар'їнку, Красногорівку та Максимільянівку. Під ранок росіяни атакували Очеретине та Авдіївку — пошкоджений будинок.

Увечері 9 квітня РФ направила на Херсонщину керовані авіабомби.