росія атакує мирне населення

РФ атакувала Херсонщину керованими авіабомбами

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Російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі, 8 квітня 2023 року
Російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі, 8 квітня 2023 року © Херсонська ОДА/Телеграм
Автор тексту: Олександра Стара

Увечері 9 квітня під удар потрапив Новоберислав Бериславської громади.

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Також російські війська скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

За повідомленням голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, дані про обсяги руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без жертв серед мирного населення.

Напередодні російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань. 

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