росія атакує мирне населення
РФ атакувала Херсонщину керованими авіабомбами
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Увечері 9 квітня під удар потрапив Новоберислав Бериславської громади.
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Також російські війська скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.
За повідомленням голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, дані про обсяги руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією, минулося без жертв серед мирного населення.
Напередодні російська авіація скинула вибухівку на елеватор у Бериславі. Будівля зазнала серйозних руйнувань.