РФ посилила обстріли з бронетехніки навколо Мар’їнки – британська розвідка

Українські військовослужбовці 3-ї окремої танкової залізної бригади беруть участь у навчаннях неподалік від передової на Харківщині, 23 лютого 2023 року

Кремль витрачає значні ресурси для досягнення мінімальних результатів у районі Донецька.

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Про це йдеться в щоденному огляді Міноборони Великої Британії.

За Мар’їнку ведуться бої з 2014 року. Її значною мірою зруйнували артилерійськими перестрілками. Місто контролює під'їзди до Донецька та ключову дорогу Н15.

«Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки», – додали аналітики.

У районі цих двох міст ведуться постійні позиційні бої, в яких Росія несе колосальні втрати. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

«Кожного дня росіяни втрачають близько двох рот особового складу, але не полишають надії», – зазначив прессекретар.

За його словами, ЗСУ повертають назад всі завойовані російські позиції. Дмитрашківський також додав, що за інформацією російських полонених, їх відправляють у бій «не досить тверезі командири», просто підіймають серед ночі і без жодної підготовки під дулами автоматів відправляють на штурм.

5 квітня британська розвідка повідомила, що українські сили відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що ЗСУ готові перейти до наступної фази бойових дій в Бахмуті. Військове керівництво США бачить нищівні втрати, яких зазнає армія РФ. Наразі російські війська зафіксовані на своїх позиціях через надійну українську оборону, а вагнерівці «закинуті в м’ясорубку».