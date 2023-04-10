Відкрив вогонь з дробовика
Стрілянина у Туреччині біля мечеті. 6 поранених
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Подія відбулася у турецькому місті Чорум.
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30-річний мешканець одного з прилеглих сіл відкрив вогонь з дробовика, коли люди виходили з мечеті. Про це повідомляє TRT Haber.
Серед поранених — староста села та його син.
До місця події прибули поліція та швидка. Нападник втік з місця події, його шукають.
Постраждалих доставили до місцевих лікарень.
Нагадаємо, 9 березня у німецькому Гамбурзі 8 людей загинули через стрілянину під час релігійного заходу організованого «Свідками Єгови». Серед поранених була й громадянка України.