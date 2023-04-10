Відкрив вогонь з дробовика

Стрілянина у Туреччині біля мечеті. 6 поранених

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Поранені після стрілянини в лікарні
Поранені після стрілянини в лікарні © Анадолу
Автор тексту: Оксана Вітер

Подія відбулася у турецькому місті Чорум.

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30-річний мешканець одного з прилеглих сіл відкрив вогонь з дробовика, коли люди виходили з мечеті. Про це повідомляє TRT Haber.

Серед поранених — староста села та його син.

До місця події прибули поліція та швидка. Нападник втік з місця події, його шукають.

Постраждалих доставили до місцевих лікарень.

 

Нагадаємо, 9 березня у німецькому Гамбурзі 8 людей загинули через стрілянину під час релігійного заходу організованого «Свідками Єгови». Серед поранених була й громадянка України.

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