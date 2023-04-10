Україна вже змінила деякі військові плани через витік секретних документів Пентагону – CNN

витік даних

Опубліковані дані розкривають ключові недоліки українського озброєння, протиповітряної оборони, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни.

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До того ж, витік інформації стався саме тоді, коли Сполучені Штати та Київ почали розробляти більш взаємно довірливі стосунки.

Про це пише CNN.

Інцидент також змусив Пентагон вжити заходів для обмеження потоку таких конфіденційних документів, які зазвичай доступні в будь-який день сотням людей в уряді, розповіли офіційні особи журналістам CNN.

За словами заступника прессекретаря Міноборони США Сабріни Сінгх, відомство продовжує перевіряти та оцінювати вірогідність сфотографованих документів, які поширюються у соціальних мережах.

Об'єднаний штаб, до складу якого входить вище військове керівництво Міністерства оборони, що консультує президента, вивчає списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці дані, сказав один з представників відомства.

Багато документів мали позначки з вказівкою на те, що вони були виготовлені розвідувальним підрозділом Об’єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, були інструктажними документами.

Водночас у Вашингтоні не відкидають думки, що «злиті» секретні документи можуть бути підроблені.

Днями в матеріалі NYT повідомили, що в мережу злили нові секретні документи зі США про Україну, Китай і Близький Схід.

Нові документи були знайдені в Twitter та інших сайтах 7 квітня, через день після того, як в адміністрації Байдена заявили, що розслідують потенційний витік секретних українських військових планів.

Колишній високопоставлений співробітник Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є значним проломом у системі безпеки, яка може завадити військовому плануванню України.