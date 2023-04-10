ЕНЕРГЕТИКА

Це відбуватиметься за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії.

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Відповідне рішення прийняло Міненерго 8 квітня, повідомляє НЕК «Укренерго» у Facebook.

«"Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників», — йдеться у повідомлені.

Також 10 квітня відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт електроенергії до Польщі. Крім того, наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Енергетики зазначають, що «зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах».

Нагадаємо, наприкінці березня ДП «НАЕК «Енергоатом» проводив підготовку до запуску лінії електропередачі, яка з'єднає енергосистеми України та ЄС.

До цього «Укренерго» підписало із системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E угоду, яка дозволить Україні екстрено отримувати електроенергію з 15 країн ЄС.