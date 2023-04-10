У Валенсії починають тестове впровадження чотириденного робочого тижня

Сміливий експеримент

Тестування триватиме місяць. Мешканці іспанського міста відпочиватимуть чотири понеділки.

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Додаткових вихідних на надаватимуть, пише видання Еuropapress. Влада провінції використає для тесту наявні свята чи перенесе на ці дні минулі і майбутні червоні дні календаря. Проєкт розпочали сьогодні, у святковий понеділок після Великодня.

Під час тесту міська влада аналізуватиме, як чотириденний тиждень впливає на здоров'я, настрій, довкілля та економіку, особливо на торгівлю та відпочинок. При цьому питання домовленостей з роботодавцями щодо вихідних залишаться поза увагою.

32-годинний робочий тиждень тестується вперше у світі. За словами місцевих чиновників, така інноваційна модель має принести користь місцевому суспільству.