У ВР проголосували за повернення доплати в ₴30 тис. українським військовим

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Верховна Рада повернула українським військовим доплати в 30 тисяч гривень, 10 квітня 2023 року.

Відповідну поправку до законопроєкту №8312 підтримали 254 народних депутата України.

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Також 277 народних обранців проголосували за сам законопроєкт №8312, який врегульовує окремі питання роботи Міноборони під час воєнного стану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що йдеться про щомісячні доплати військовим, а також працівникам ДСНС та поліцейським до кінця періоду воєнного стану.

«Повернення 30 тисяч, у першу чергу, демонструє повагу до наших захисників, які сьогодні наближають перемогу України.Сподіваюся, що Голова Верховної Ради, а потім і Президент якнайшвидше підпишуть цей закон і він вступить в силу», — наголосив народний депутат України та автор поправки щодо повернення доплат Дмитро Разумков.

Він також додав, що доплати в 30 тисяч виплачуватимуть за рахунок обмеження зарплат українським топ-посадовцям.

За словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики України Ярослава Железняка, мова йде про скорочення зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат.

«І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало:

- скоріш за все потрібно змінювати Бюджет;

- обмеження на зарплати до 10 мінзарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн», — розповів він.

Нагадаємо, 7 квітня Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023. Зокрема, були збільшені на 5,5 млрд грн. витрати. Кошти підуть на ремонт мостів, лікарень, гранти малому бізнесу.