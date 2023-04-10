У Туреччині ввели в експлуатацію перший у світі військовий корабель для ударних БПЛА

Флагман турецьких ВМС

ВМС Туреччини прийняли на озброєння унікальний корабель TCG «Анадолу» (агл. Anadolu — ред.), який є носієм безпілотників.

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Про це повідомляє TRT Haber.

«TCG Anadolu ...є першим у світі військовим кораблем, на якому можуть сідати і злітати БПЛА», — сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час церемонії передачі корабля на озброєння ВМС у Стамбулі.

Він також додав, що цей авіаносець вітчизняного виробництва є символом «століття Туреччини».

На борту корабля планують розмістити дрони, зокрема «Байрактар TB3».

За даними Міноборони країни, TCG «Анадолу» може використовуватися як для військових операцій, так і для ліквідації стихійних лих.

«У мирний час він (корабель — ред.) буде призначений головним чином для національних і міжнародних навчань та тренувань ... операцій з надання гуманітарної допомоги, а також діяльності в разі стихійних лих і надзвичайних ситуацій. У кризових і військових ситуаціях його місії включають десантні операції, повітряні операції, передачу озброєння, операції з евакуації, операції з морського контролю, командування та управління кораблями, а також надводні військові дії», — зазначив командувач ВМС, адмірал Ерджумент Татліоглу.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG ANADOLU Gemisi Teslim Töreni’ndeki konuşmasında “TCG ANADOLU, sahip olduğu kapasite ve nitelikli özellikleriyle Deniz Kuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızın göz bebeği olacak, şanlı ordumuzun ve bahriyemizin gücüne güç katacaktır.” dedi.… pic.twitter.com/1JTiq42uLA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2023

Довжина цього корабля — 231 метр, а ширина становить 32 метри. Авіаносець може рухатися зі швидкістю близько 21 вузла, а його дальність плавання — 9000 морських миль.

На палубі TCG «Анадолу» може розміщуватися 10 гелікоптерів та 11 БПЛА, а його ангар вміщує ще 19 вертольотів та 30 безпілотників. Також корабель може транспортувати 94 одиниць техніки, у тому числі 13 танків, 27 бронетранспортерів-амфібій та 6 БТР.