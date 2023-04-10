Флагман турецьких ВМС

У Туреччині ввели в експлуатацію перший у світі військовий корабель для ударних БПЛА

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Військовий корабель Туреччини TCG «Анадолу», 10 квітня 2023 року.
Військовий корабель Туреччини TCG «Анадолу», 10 квітня 2023 року. © Міноборони Туреччини
Автор тексту: Надія Бондаренко
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ВМС Туреччини прийняли на озброєння унікальний корабель TCG «Анадолу» (агл. Anadolu — ред.), який є носієм безпілотників.

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Про це повідомляє TRT Haber.

«TCG Anadolu ...є першим у світі військовим кораблем, на якому можуть сідати і злітати БПЛА», — сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час церемонії передачі корабля на озброєння ВМС у Стамбулі.

Він також додав, що цей авіаносець вітчизняного виробництва є символом «століття Туреччини».

На борту корабля планують розмістити дрони, зокрема «Байрактар TB3».

За даними Міноборони країни, TCG «Анадолу» може використовуватися як для військових операцій, так і для ліквідації стихійних лих.

«У мирний час він (корабель — ред.) буде призначений головним чином для національних і міжнародних навчань та тренувань ... операцій з надання гуманітарної допомоги, а також діяльності в разі стихійних лих і надзвичайних ситуацій. У кризових і військових ситуаціях його місії включають десантні операції, повітряні операції, передачу озброєння, операції з евакуації, операції з морського контролю, командування та управління кораблями, а також надводні військові дії», — зазначив командувач ВМС, адмірал Ерджумент Татліоглу.

Довжина цього корабля — 231 метр, а ширина становить 32 метри. Авіаносець може рухатися зі швидкістю близько 21 вузла, а його дальність плавання — 9000 морських миль. 

На палубі TCG «Анадолу» може розміщуватися 10 гелікоптерів та 11 БПЛА, а його ангар вміщує ще 19 вертольотів та 30 безпілотників. Також корабель може транспортувати 94 одиниць техніки, у тому числі 13 танків, 27 бронетранспортерів-амфібій та 6 БТР.

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