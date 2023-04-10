У Чехії мешкають 30 тисяч українських дітей без батьків

Допомога дітям

Влада країни затвердила спеціальну програму допомоги маленьким українцям.

Реклама Читати продовження

При в'їзді в країну неповнолітніх українців супроводжували родичі чи знайомі. Крім того, до держави приіхали близько двох сотен дітей без супроводу жодного дорослого. Переважно це хлопці 15-17 років.

Тепер сім'ям, у яких знаходяться такі діти, допомагають соціальні служби.

«Це базові консультації з прав та обов'язків, інформація про систему соціально-правового захисту дітей та її компетенції, важливі контакти, спілкування з міністерством соцполітики та іншими суб'єктами. Як українською, так і чеською мовою», — пояснив прес-секретар Південно-Моравського краю Петро Голечек.

Першими почали реалізацію програми соцпрацівники Південної Моравії, пише видання Cesky rozhlas.

Зараз центр у справах іноземців краю шукає кандидатів для допомоги українським дітям на місцях. Підтримку надаватимуть у десяти містах та шести районах.

Однією з умов для кандидатів є знання української та чеської мов. Наразі центр планує найняти працівників до кінця року, а потім оцінити їхню діяльність.

Програму фінансуватиме ООН через ЮНІСЕФ. Вартість проєкту, який триватиме до кінця 2024 року, — 360 мільйонів чеських крон. В результаті мігранти мають ліпше інтегруватися у чеське суспільство.