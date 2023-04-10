Японія планує використовувати штучний інтелект в роботі уряду

можливості ChatGPT

Таким чином, Токіо хоче зменшити робоче навантаження на державних службовців. Проте нововведення стане можливим лише після того, як країна вирішить проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

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Про це пише Reuters.

Виконавчий директор OpenAI Сем Альтман під час зустрічі з прем’єр-міністром Фуміо Кішідою заявив, що його компанія «збирається відкрити офіс» в Японії. Топ-менеджер і чиновник обговорили «переваги технології штучного інтелекту та пом’якшення недоліків».

За словами Альтмана, наявність локального офісу дозволить зробити мовні моделі кращими для японської мови та культури.

31 березня Італія заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT через проблеми з конфіденційністю. Компанія, в свою чергу, представила італійському регулятору заходи щодо усунення недоліків щодо приватності чат-боту.

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