теорія про «стратегічну автономію»

Європейські країни мають уникати втягнення в конфронтацію між Китаєм і Вашингтоном через Тайвань.

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Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у своєму літаку під час повернення з Китаю, пише Politico.

Французький лідер наголосив на теорії про «стратегічну автономію» для Європи, ймовірно на чолі з Францією, щоб стати «третьою наддержавою». За його словами, наразі Європа стикається з «великим ризиком» – вона «опиняється в кризі, яка не є її».

«Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки», – наголосив президент Франції.

Він додав, що «європейці повинні відповісти, чи в їхніх інтересах прискорювати кризу на Тайвані».

«Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного», – заявив Макрон.

Сі Цзіньпін і Комуністична партія Китаю з ентузіазмом підтримали таку концепцію Макрона. Китайські чиновники постійно посилаються на неї у своїх відносинах з європейськими країнами, зазначає видання.

Днями Париж і Пекін підписали масштабні економічні угоди. Договори підписані за участі великих компаній. Країни співпрацюватимуть у сферах транспорту, енергетики, сільського господарства, культури та науки.