Ізраїль продовжив програму допомоги українцям на рік

Допомога біженцям

Рішення про це прийняв уряд країни. Рекомендації додатково має затвердити МВС.

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Про це пише ізраїльське видання Haaretz. Програма підтримки передбачає надання українцям продуктів, а біженцям від 60 років — медичного страхування .

Українцям також дозволять офіційно працевлаштовуватись в країні, а візи подовжуватимуть відразу на три місяці, а не на один, як було раніше. Крім того, зменшать кількість відмов у дозволах на в'їзд для громадян України та покращать обслуговування біженців в аеропортах.

«У звʼязку із війною в Україні, якій не видно кінця, після детального вивчення питання сторони домовилися про продовження надання допомоги українцям... – тим, хто залишився в Ізраїлі, та тим, хто збирається приїхати сюди», — прокоментував рішення уряду генеральний директор канцелярії прем'єр-міністра Йоссі Шеллі.

У березні 2022 року в'їжджати українцям до Ізраїлю дозволили за спеціальними електронними дозволами від МВС держави. Після цього Верховний суд Ізраїлю зобов'язав уряд країни протягом тижня розглянути питання щодо розблокування кордонів для громадян України, які рятуються від війни.