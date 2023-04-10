100 українців звільнені з полону

Повернення додому

Повернути вдалося військовослужбовців ЗСУ, моряків, прикордонників, нацгвардійців.

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Про це повідомив керівник офісу Президента України Андрій Єрмак. Серед звільнених — оборонці Маріуполя, «Азовсталі», Гостомеля. Деякі отримали серйозні поранення, мають захворювання.

«Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні», — зауважив Андрій Єрмак.

100 українців повернулися додому з полону © ОП

100 українців повернулися додому з полону © ОП

Низка російських опозиційних ЗМІ з посиланням на Міноборони повідомили про повернення з полону 106 військовослужбовців з РФ.

Вчора повідомлялося, що до України повернули 31 дитину, депортовану до Росії.