Болгарія підтвердила, що веде переговори про передачу Україні МіГ-29

допомога за умови

Проте поставка винищувачів можлива за умови отримання замість них нових літаків.

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Про це пише «Інтерфакс-Україна» з покликанням на агентство EFE.

Наразі в озброєнні Софії налічується 16 винищувачів МіГ-29, з яких лише шість у робочому стані. Через санкції Європейського Союзу Болгарія не в змозі отримати технічну допомогу, в тому числі і для бойових літаків, від Росії.

У болгарському Міноборони підкреслили, що безкоштовно передавати винищувачі Києву не планують. Якщо країна відправить свої МіГ-29 зараз, то, як мінімум, на півтора роки буде взагалі без винищувачів – партія F-16, замовлена в США, прибуде аж в 2025 році.

У влади Болгарії немає єдиної думки щодо постачання зброї Україні. Наприкінці березня стало відомо, що Софія може поставити в Україну таку кількість боєприпасів, яка може вплинути на хід війни.

Як пише Euractive, чинний міністр оборони Болгарії Діміатр Стоянов говорить, що таку передачу радянського озброєння вирішили узгодити виключно для того, щоб поновити запаси армії. Але він не заперечує, що є бажання Національних зборів допомагати Україні.

В той же час президент країни Румен Радєв був проти поставок зброї на фронт. Він говорив, що Софія іншим європейським країнам буде постачати боєприпаси, але за умови, що вони не опиняться в Україні. Попри такі заяви Радєв не наклав вето на рішення Народних зборів.