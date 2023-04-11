Верховна Рада заборонила в Україні салюти та феєрверки

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Табу стосується не лише використання, а й продажу піротехніки.

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За відповідний закон проголосували 290 депутатів.

Документ забороняє використання та продаж феєрверків, зокрема, салютів та петард. Дозволять продавати та використовувати лише піротехніку класу F1, яка має дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ. Та і такі петарди можна буде купувати лише з 16 років.

У пояснювальній записці йдеться, що закон приймають для забезпечення безпеки як людей, так і тварин. Також зазначається, що проєкт прийняли в рамках узгодження норм українського законодавства з правом Європейського Союзу.