Верховна Рада ухвалила закон щодо контролю коштів на підтримку України

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

11 квітня ВР в цілому ухвалила законопроєкт, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу щодо використання коштів з рахунків на підтримку України.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ передбачає розподіл та витрачання таких коштів за чіткими бюджетними правилами в межах бюджетних програм спецфонду держбюджету. А також щомісячне звітування про надходження та використання коштів щодо кожного з відкритих в НБУ рахунків та контроль за їх використанням відповідно до бюджетного законодавства.

Окрім цього, на офіційних сайтах головних розпорядників коштів має оприлюднюватись інформація щодо сум отриманих добровільних внесків та перелік придбаних товарів і послуг.

«Прийнятий Верховною Радою законопроєкт дозволяє у більш скоординований та підзвітний спосіб використовувати добровільні внески від фізичних та юридичних осіб, які акумулюються на рахунках окремих міністерств у НБУ. Цей крок також є дуже важливим для наших міжнародних партнерів, про що свідчить його включення до нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом», — зазначив перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.

Нагадаємо, в Україні можуть дозволити націоналізацію банків підсанкційних власників. Відповідний законопроєкт N9107-1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану ухвалила за основу Верховна Рада.

Раніше Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023.