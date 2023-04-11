Весняні зустрічі МВФ та Світового банку: санкції для РФ та виступ Зеленського

переговори у вашингтоні

Про глобальну кризу, сталий розвиток та війну в Україні говоритимуть у Вашингтоні до 16 квітня.

Реклама Читати продовження

Одна із ключових тем, яку планують обговорювати, – підтримка України та санкції для Росії.

У Вашингтоні будуть вирішувати, як усунути слабкі місця в тих обмеженнях, які вже застосували до РФ. Адже спроби обійти санкції є: Росія використовує або сусідні країни у власних цілях, або більш лояльні юрисдикції.

12 квітня на третьому круглому столі на рівні міністрів на підтримку України будуть присутні український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Говоритимуть про середньострокові потреби України, основні проєкти з відновлення та реконструкції, напрямки міжнародного співробітництва.

Очільник держави буде виступати онлайн. А голова уряду, напевно, з’явиться у Вашингтоні, туди вже вирушив і голова Нацбанку України Андрій Пишний. Він планує зустрітись з керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Міністерства фінансів США та очільниками європейських центробанків.