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Виверження вулкана на Камчатці: хмара попелу сягнула до 20 км у висоту

Виверження Шивелуча розпочалось вчора ввечері, а через кілька годин стихійне лихо досягло апогею.

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Про це пише Reuters та російські телеграм-канали.

Лави вулкану розтопила сніг, викликавши попередження про грязьові потоки вздовж сусіднього шосе. Села покрив сірий попіл завглибшки 8,5 сантиметрів, що є наймасштабнішим за останні 60 років.

Група реагування на виверження вулкана на Камчатці (KVERT) розіслала червоне повідомлення для авіації, заявивши, що «поточна ситуація може вплинути на міжнародні та низьколітаючі літаки».

Виверження вулкана на Камчатці: хмара попелу сягнула до 20 км у висоту © Російські телеграм-канали

Виверження вулкана на Камчатці © Російські телеграм-канали

Деякі школи на півострові, приблизно за 6 800 км на схід від Москви, були закриті, а мешканцям наказано залишатися вдома.

Шивелуч – один із найбільших і найактивніших вулканів Камчатки. Він мав приблизно 60 значних вивержень за останні 10 000 років, останнє масштабне виверження відбулося в 2007 році.

20 березня в Колумбії відбулося потужне виверження Невадо-дель-Руїс, але геологічна служба Колумбії зберігала жовтий рівень небезпеки ще впродовж десяти днів. Потім рівень небезпеки підвищили до помаранчевого, вперше з 2012 року.