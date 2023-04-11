В Україні звільнили директора БЕБ та заступника голови Державної аудиторської служби

КАДРОВІ ЗМІНИ

Відповідне розпорядження щодо звільнення Вадима Мельника з посади очільника Бюро економічної безпеки та Галини Вашеки з посади заступниці Державної аудиторської служби ухвалив Кабінет міністрів України.

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Про це повідомили у Telegram–каналі Уряд онлайн.

Також Кабмін підтримав проекти Указів президента України про призначення Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації, а Володимира Артюха очільником Сумської ОВА.

Раніше уряд за поданням президента звільнив трьох очільників ОДА: Луганської (Леоніда Гайдая), Одеської (Максима Марченко) та Хмельницької (Сергія Гамалія).

Також 21 березня Верховна Рада України призначила міністром освіти і науки Оксена Лісового, Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації.