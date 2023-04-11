В Україні можуть дозволити націоналізацію банків підсанкційних власників

НБУ

Відповідний законопроєкт N9107-1 про виведення з ринку банку в умовах воєнного стану прийняла за основу Верховна Рада України.

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Про це у Telegram повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Законопроєкт стосується процедури виведення з ринку банків, що належать підсанкційним особам таким чином, аби припинення їх участі у банківській системі держави не заподіяло шкоди інтересам клієнтів банків і їх вкладників», — зазначив Гетманцев.

Цей проєкт закону дозволяє Нацбанку України застосовувати до банку або його власників певні санкції, зокрема це: заборона підсакційній особі набувати або збільшувати істотну участь в банку, відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку, запровадження можливість виведення системно важливого банку з ринку (націоналізації) за відсутності у нього ознак неплатоспроможності та інше.

За словами Гетманцева, проти прийняття та навіть включення до порядку денного цього законопроєкту виступили дві опозиційні фракції.

«Важко пояснити позицію колег, які у конфлікті між інтересами підсанкційних осіб та клієнтів банку стали на бік підсанкційних осіб…Однак дві фракції українського парламенту у війну заблокували процедуру націоналізації банків, що належать підсанкційних особам щонайменше на місяць», — додав він.

Нагадаємо, у березні Україна націоналізувала АТ «Перший інвестиційний банк», яким володів президент Московського ЦСКА Євген Гінер.