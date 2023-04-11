Електронні повістки та заборона виїзду за кордон — російська Держдума ухвалила резонансний закон

Початок мобілізації?

Відтепер повістка у РФ вважається отриманою, якщо вона розміщена у особистому кабінеті на порталі «Держпослуги». Зміни стосуються не лише строковиків, а всіх військовозобов'язаних.

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До прийняття закону повістки виписували лише на папері. Документ вважався врученим, якщо призовник отримав його особисто і під розписку. Тепер на додачу до паперових повісток запровадили електронні. Такий документ вважатиметься отриманим з моменту розміщення в особистому кабінеті чоловіка на російському порталі «Держпослуги». З того дня, коли повістку вручили, призовникові заборонять виїзд із країни до приходу в військкомат.

Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку в письмовому чи електронному вигляді, вона буде вважатися врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток.

У разі неявки до військкомату протягом 20 днів щодо особи почнуть діяти «забезпечувальні заходи». Серед них — заборона на реєстрацію підприємства та самозайнятості, на оформлення транспортного засобу та керування ним, на отримання кредиту.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив упевненість, що закон не викличе нової хвилі втечі з РФ, адже він пов'язаний не з мобілізацією, а з військовим обліком.