Зацікавлений у газі та нафті: глава МЗС Угорщини приїхав у Москву

Союзник РФ

На перемовах сторони торкнуться також питань постачання ядерного палива та енергетичної безпеки Угорщини в цілому.

Реклама Читати продовження

Це вже третій візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто до Москви з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Востаннє він приїжджав до російської столиці у жовтні минулого року.

У дописі перед візитом Сіярто зазначив, що «безпека енергопостачання Угорщини вимагає безперебійного постачання газу, сирої нафти та ядерного палива», тож енергетична співпраця Москви та Будапешту має бути постійною.

Петер Сіярто повідомив, що спочатку проведе переговори з російським віцепрем'єр-міністром з питань енергетики Олександром Новаком, а потім з генеральним директором «Росатома» Олексієм Ліхачовим.

У лютому 2023 року глава МЗС Угорщини відвідав Мінськ.