Зустрічі заради зміцнення економіки — прем'єр України прибув до Канади

Високий візит

Денис Шмигаль проведе перемови з главою уряду країни Джастіном Трюдо та міністрами, а згодом вирушить до США.

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Сьогодні прем'єр-міністр України проведе двосторонню зустріч із Джастіном Трюдо у Торонто, повідомляє офіційний телеграм-канал Дениса Шмигаля. До перемов приєднаються міністр фінансів Канади Христя Фріланд, очільник МЗС Мелані Жолі та глава Міноборони Аніта Ананд.

За підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.

«Готуємо нові домовленості й угоди для посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої держави», — зазначив Денис Шмигаль.

Під час перебування у Торонто прем'єр України проведе пресконференцію. Пізніше українська та канадська делегації планують закритий для медіа робочий обід.

Також цього тижня Денис Шмигаль відвідає Вашингтон. Там він візьме участь в щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться Групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом.

У столиці США глава українського уряду проведе зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, главою Мінфіну Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.

Цей візит до Канади є першим для Дениса Шмигаля з часу призначення на посаду прем'єра. Востаннє з українських високопосадовців цю країну відвідував президент Володимир Зеленський у липні 2019-го року.