Канада запровадила санкції проти російських та білоруських громадян та компаній

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Зокрема, до санкційного списку потрапили заступник міністра оборони РФ Микола Панков, а також президент Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина Гульсіна Мінніханова.

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Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час спільної пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

«Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, об'єктів безпеки, пов'язаних з групою "Вагнера"», — зазначив він.

Санкції також торкнуться компанія «Конкорд менеджмент і консалтинг», що належить засновнику ПВК «Вагнера» Євгенію Пригожину та групи компаній «Волга-Дніпро».

У канадському чорному списку також опинилися Національний банк Білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків РФ.

Також Трюдо оголосив, що Канада виділила уряду України кредит у розмірі $2,4 мільярда. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсій, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та закупівлю палива. Країни також домовили про постачання канадського ядерного палива.

«Під час перебування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Канаді компанія із Саскатуна “Cameco” та український державний “Енергоатом” уклали велику угоду про постачання, у рамках якої "Cameco" постачатиме уран, аби вдовольнити потреби України у ядерному паливі до 2035-го року», — повідомили на сайті уряду Канади.

Окрім цього прем’єр-міністри України та Канади підписали спільну декларацію про завершення переговорів щодо модернізації Угоди про вільну торгівлю між країнами. Цей документ замінить існуючу Угоду, яка діяла з 2017 року. Також у документі була укладена домовленість щодо цифрової торгівлі.

За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, основними відмінностями нової Угоди стане те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

«Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок», — розповіла Свириденко.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Канади Аніта Ананд анонсувала передачу ЗСУ зброї від компанії Colt Canada.