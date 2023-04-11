Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 21 квітня

Одинадцята зустріч

Це буде вже одинадцяте засідання Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн».

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Про це повідомляє Радіо Свобода, покликаючись на заяву Військово-повітряних сили США в Європі.

«Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року», — йдеться у повідомленні.

Під час «Рамштайну-11» планують обговорювати повномасштабну війну РФ проти України, а також безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США.

Нагадаємо, попереднє засідання у форматі «Рамштайн» проходило 15 березня у форматі відеозв’язку. Тоді Швеція погодилась надати Україні 10 танків «Леопард», а Норвегія разом з США передати ЗСУ дві системи протиповітряної оборони «Насамс» (англ. NASAMS — ред.).