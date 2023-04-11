На території Волинської області заборонили діяльність УПЦ (МП)

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

За відповідне рішення проголосували депутати Волинської обласної ради.

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Про це у Facebook повідомив депутат Волинської облради Андрій Бокоч.

Проєкт рішення щодо заборони УПЦ (МП) ухвалили одноголосно.

«Дякую депутатам за одностайність! Але потрібно розуміти, що роботи попереду ще чимало... І голова Волинської обласної державної адміністрації може одним розчерком пера зробити чимало для становлення Православної Церкви України на Волині, для відходу від московського панування в храмах, розірвавши договори оренд земельних ділянок», — зазначив Бокоч.

Згідно із прийнятим законопроєктом, депутати рекомендуватимуть Волинській ОВА розірвати договори оренди, які дозволяють релігійними громадами та організаціями УПЦ (МП) користуватися храмами та спорудами, які є пам’ятками архітектури.

Також депутати закликали органи місцевого самоврядування припинити право Української православної церкви (московського патріархату) на користування земельними ділянками на території Волинської області.

Крім того, представники Волинської облради звернуться до президента України із проханням визначити законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше діяльність УПЦ (МП) заборонили депутати Рівенської облради.

Всього з січня 2023 року до ПЦУ з лав церкви Московського патріархату перейшли 63 храми. Третина з них знаходиться на Київщині, багато — на Вінничині та Хмельниччині. З початку повномасштабного вторгнення РФ до ПЦУ перейшли 214 релігійних громад.

3 квітня діяльність УПЦ (МП) заборонили на Львівщині.