семирічний прогноз

Обмеження польотів над Україною можуть тривати до 2029 року – Євроконтроль

Ще впродовж семи років звичні маршрути літаків не повернуться також у російський, білоруський і молдовський авіапростір.

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Про це йдеться в прогнозі Європейської організації з безпеки аеронавігації.

Авіаційна галузь досі відчуває наслідки пандемії коронавірусу і продовжує відновлюватися. Однак, цей процес гальмують російська війна проти України, обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.

Вторгнення РФ спричинило загальне погіршення економічної ситуації, збільшення інфляції, відповідно, високі ціни на енергоносії та криза впливають на попит на подорожі.