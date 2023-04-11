Омбудсмана РФ виключили із Європейської мережі національних інституцій з прав людини

Порушення мети ENNHRI

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова. 11 січня 2023 року.

Мова йде про Уповноважену з прав людини в Російській Федерації Тетяну Москалькову.

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В голосуванні щодо виключення з Європейської мережі національних інституцій з прав людини (ENNHRI) взяли участь члени організації із статусом А. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів. Підставою проведення голосування стало те, що омбудсман РФ провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена Статутом ENNHRI», — зазначив він.

За словами омбудсмана України, напередодні голосування Москалькова заявила про свій вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, «напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої (РФ — ред.) інституції».

«Росія не звертає уваги на порушення прав людини з їхнього боку: вбиває, обстрілює ракетами мирні міста, катує, руйнує домівки, викрадає українських дітей, утримує в полоні цивільне населення та не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права тому і має бути виключена зі всіх міжнародних організацій», — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

До цього Уповноважений Верховної Ради з прав людини розповів, що омбудсмана РФ Тетяну Москалькову підозрюють у причетності до депортації українських дітей у зв'язку з чим на неї можуть бути накладені санкції з боку міжнародних партнерів.