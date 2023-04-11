Польща отримала американські F-22, а Румунія планує закупити F-35

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

американський бомбардувальник B-52, C-17 і винищувачі F-22 ВПС США пролітають над Корейським півостровом під час спільних навчань у Південній Кореї, 20 грудня 2022 року

Винищувачі F-22 «Рептор» є одними з найсучасніших у світі літаків, які забезпечать підтримку на східному фланзі НАТО.

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Про це написав у твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він зазначив, що на F-22 будуть працювати польські пілоти.

Закупити винищувачі планує і Румунія. На засіданні Вищої ради нацбезпеки країни ухвалили рішення про придбання найсучасніших американських бойових літаків F-35. Таким чином Бухарест продовжить процес модернізації повітряних сил.

«Ці літаки, оснащені широким спектром сучасних датчиків, здатні обмінюватися зашифрованою інформацією в реальному часі з повітряними й наземними системами, можливістю реального керування оперативною картиною на полі бою, нести "розумні" високоточні снаряди, дозволяють забезпечувати та утримувати перевагу в повітрі, що є обов’язковою умовою для забезпечення суверенітету у повітряному просторі країни та, за потреби, її оборони», – йдеться в заяві.

На початку квітня повідомлялось, що польські винищувачі МіГ-29 вже в Україні. На зміну МіГ-29 до Варшави прийдуть літаки FA-50 з Південної Кореї.