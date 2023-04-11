Польща хоче стати фінансовим хабом для розбудови України

Підтримка союзників

Варшава вже виконала роль військового хабу, а тепер пропонує координацію дій у відновленні України після війни.

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Про це заявив заступник міністра фінансів країни Артур Собонь у інтерв'ю виданню RMF24. Польща прагне бути в центрі таких проєктів якомога більше, зауважив посадовець, коментуючи візит прем'єра країни Матеуша Моравецького з урядовою делегацією до США.

«Так само, як Польща виконала роль військового центру, коли йдеться про військову допомогу Україні, ми хотіли б, щоб вона грала ту саму роль, що й фінансовий центр, через який проходитиме фінансування відновлення України. Це те, що дуже важливо», — зазначив заступник глави Мінфіну.

Матеуш Моравецький розпочав візит до США сьогодні. Поїздка триватиме три дні. Напередодні він анонсував, що проведе переговори з віцепрезиденткою Сполучених Штатів Камалою Гарріс щодо підтримки України.