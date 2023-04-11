Поставки зброї Україні за ленд-лізом ще не почались — Politico

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М113 США для України
М113 США для України © Міноборони США
Автор тексту: Оксана Вітер
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Програма не стартувала, оскільки Конгрес США поки не витратив попередню суму, виділену на підтримку України. 

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Про це пише видання Politico з посиланням на американських високопосадовців.

Ленд-ліз Конгрес схвалив для того, аби подолати бюрократичну тяганину у виділенні зброї України. Якщо б одна з партій чинила опір військовій підтримці, надати озброєння міг би напряму президент Сполучених Штатів. Та поки що такі заходи не знадобилися. Адже постачання зброї Києву наразі підтримують і демократи, і республіканці, пише медіа.  

Поки грошей, виділених Конгресом, вистачає на забезпечення України необхідним оснащенням, зазначили американські чиновники.  До того ж, вже виділену суму Києву не доведеться повертати, а ленд-ліз — це хоч і довгостроковий, але кредит. 

Проте один з посадовців додав, що адміністрація президента Сполучених Штатів «безумовно відкрита для його використання в майбутньому». 

У публікації нагадують, що від початку вторгнення США виділили майже 35 млрд доларів на безпекову допомогу Києву. Ці кошти йдуть на купівлю озброєння із запасів Сполучених Штатів або виробництво нової зброї.

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