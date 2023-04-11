Агресія РФ проти України

Загалом правоохоронці виявили 15 місць масового поховання людей, які здебільшого загинули через насильницьку смерть.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Тут важливо звернути увагу, що з 1374 тіл вже проведено дослідження. 717 з них було вбито зі стрілецької зброї. Тобто більш ніж половина людей були розстріляно свідомо. 340 людей загинуло від мінно-вибухових та осколкових травм. І в 317 тіл не встановлена причина смерті у зв’язку з гнилісними змінами, або вони начебто загинули природною смертю, але ми розуміємо, що в умовах окупації фактично надати якісну медичну допомогу було неможливо», — зазначив він.

► Читайте також: Ледве не вбили за штани: історія водія шкільного автобуса, який рятував жителів Київщини

Нєбитов також додав, що під час окупації Київщини загинули 38 дітей і ще 43 — зазнали поранень.

Неопізнаними наразі залишаються 105 тіл, і ще 279 жителів Київської області вважаються зниклими безвісти.

«Є інформація, що люди знаходяться і на території РФ, їх вивозили примусово, начебто евакуюючи. Розуміємо також, що деякі громадяни знаходяться у в’язницях, таким чином росіяни готують собі обмінний фонд. Тому шукаємо і закликаємо людей обов’язково повідомляти, якщо відома якась інформація»», — розповів Нєбитов.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди першої річниці деокупації Київщини. Він заявив, що усі землі країни будуть звільнені.

А 31 березня прем’єри Словаччини, Словенії і Хорватії приїхали в Києві на саміт з нагоди деокупації Бучі.