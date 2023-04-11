Після імітації удару по Тайваню — США та Філіппіни проводять масштабні військові навчання

Загострення в Азії

Маневри неподалік КНР були заплановані заздалегідь. Це — найбільші навчання за кілька десятиліть.

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Навчання проходять у Південнокитайському морі та Тайваньському проливі, повідомляє Skynews. Вони розпочались після тренувань китайських військ біля Тайваню та імітації ударів по острову.

В маневрах візьмуть участь близько 17600 військових. На навчаннях продемонструють дію американських військових кораблів, винищувачів, комплексів Patriot, ракетних установок HIMARS та протитанкової зброї Javelin.

Під час маневрів запланована імітація ракетного штурму та потоплення човна у водах Філіппін.

Водночас дев'ять кораблів КНР і 26 літаків, включаючи сучасні винищувачі, все ще залишаються біля Тайваню. Хоча вчора Китай заявив про завершення навчань, пише Reuters.