РФ веде наступальні дії на чотирьох напрямках, посилює тиск на жителів окупованих територій

щоденне зведення

Основні зусилля росіяни зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби українські бійці відбили 52 атаки в зазначених районах.

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Про це повідомляють у Генштабі.

Російська армія й надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. Там росіяни продовжують здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Безуспішні наступальні дії РФ поблизу Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар’їнку. Росіяни продовжують тримати оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У Сніжному Донецької області звільнили працівників міської лікарні, які не отримали російські паспорти. А в Енергодарі Запорізької області місцеві повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Подекуди росіяни обшукують навіть помешкання людей, зазначають у Генштабі.

У вчорашньому зведенні британської розвідки повідомили, що РФ посилила обстріли з бронетехніки навколо Мар’їнки. Кремль витрачає значні ресурси для досягнення мінімальних результатів у районі Донецька.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що ЗСУ готові перейти до наступної фази бойових дій в Бахмуті. Військове керівництво США бачить нищівні втрати, яких зазнає армія РФ. Наразі російські війська зафіксовані на своїх позиціях через надійну українську оборону, а вагнерівці «закинуті в м’ясорубку».