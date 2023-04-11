РФ обстріляла храм у Херсоні, а по Запорізькій області завдала ударів із Су-35

росія атакує мирне населення

У ніч проти 11 квітня під російську артилерію потрапив Храм Різдва Пресвятої Богородиці. Унаслідок обстрілу в церкві вибиті вікна і пошкоджені дах та стіни.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

У Бериславі російська авіація поцілила в одне з промислових підприємств – будівля зазнала серйозних руйнувань. Також через атаку пошкоджені чимало будинків мирних жителів, деякі з них зруйновані вщент.

Під масований удар потрапила лінія розмежування в Запорізькій області. Дві керовані ракети запустили по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю. Під артилерійські снаряди потрапив Степногірськ. За повідомленням голови Запорізької ОДА Юрія Малашка, минулось без постраждалих.

Увечері 9 квітня РФ атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. Також російські війська скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.